Ломаченко - Кролла: выводы после боя

Новости спорта: Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу в 4-м раунде.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) в ночь с пятницы на субботу в Staples Center в Лос-Анджелесе нокаутировал британца Энтони Кроллу (34-7-3, 13 КО) и защитил свои титулы.

Предлагаем вам пять выводов из этого боя от Luckypunch.net.

Без шансов. Вообще без. Честно, у автора этого материала было такое ощущение, что с Василием в ринге не опытный боксер британской школы, некогда владевший неплохими титулами, а сам автор. Память подсказывает, что даже отказавшие по ходу боя с украинцем Марриага, Соса, Уолтерс и Ригондо показали больше в ринге, нежели британец.

Ему в актив (если это можно так назвать) едва ли можно занести первый раунд, где Василий просто к нему присматривался и узнавал, чего от британца ожидать, а сам Кролла несколько раз выбросил в направлении украинца (не факт, что попал), и все. Уже со второй трехминутки аккерманец начал включать скорости и буквально с первого же мощного его удара Кроллу повело.

В третьем был нокдаун, когда Лома зажал Кроллу у канатов, разразился серией, и британец уходя от них, низко пригнулся и дотронулся рукой до настила ринга. Рефери начал считать, а Василий подумал, что тот остановил бой и принялся радоваться, но его быстро вернули в угол.

А уже в следующей трехминутке украинец радовался по-настоящему. Он правым хуком пробил в висок сопернику, который упал лицом в настил и без помощи рефери, врачей и команды подняться не смог.

300 тысяч за такой бой – это хороший заработок для подопечного, Эдди? Не для кого не секрет, что бой с Кроллой Василию был не нужен. И он сам это говорил. Но, тут на стороне британца оказались два фактора: сперва, Эдди Хирн сделал его обязательным претендентом на титул, а позже травмировался обладатель пояса IBF Ричард Комми, с которым планировался следующий бой Ломаченко.

Thank you everyone for the support of @ant_crolla tonight , it wasn’t to be what a fighter Loma Is .

Congratulations @VasylLomachenko & his team with tonight’s win safe travels home . #lomacrolla #TeamCrolla pic.twitter.com/CFCT1jKDAa — Joe Gallagher (@JoeG) 13 апреля 2019 г.

Таким образом, из-за воли судьбы и влиятельности промоутера Энтони вышел на поединок против лидера рейтинга Р4Р и даже заявил, что «украинец – другой, но не непобедимый». Сам Хирн перед боем раскритиковал американских организаторов, заявив, что арена «вообще не продается».

Гонорар британца за практически самоубийство был относительно небольшим – 300 тысяч долларов, в то время, как Ломаченко гарантировано получал 1,2 миллиона, а в случае победы, сумма доходила до больше трех миллионов долларов.

И вот после того, что мы увидели в ринге, хочется спросить у Хирна: 300 тысяч долларов это хороший заработок за позор, Эдди? Ведь бой получился, как и предсказывал Григорий Стангрит, полностью односторонним.

Василий сломал руку. И это очень плохо. Во время трансляции на ESPN, когда камера после боя последовала за Ломаченко в раздевалку, был заснят момент, как боксер показывает врачу на уже перебинтованную правую руку, Макс Келлерман сделал предположение, что украинец ее повредил.

Однако, позже было опубликовано видео ES NEWS, где украинец покидает Staples Centre. Лома рассказал, что во время последнего удара, который стал решающим, сломал правую руку в районе косточек. В воскресенье боксер поедет в госпиталь на медобследование. Держим кулаки.

Поддержка Василия в Лос-Анджелесе. Ломаченко впервые боксировал в ЛА. Накануне поединка он сказал, что давно мечтал провести бой в Staples Centre, ведь это культовая арена. И, с учетом, что в Лос-Анджелесе, в основном проходят мега-файты, к которым так или иначе близка мексиканская диаспора, были вопросы к тому, как украинца встретит местная публика.

А встретила она его отлично, даже можно сказать, круто. Когда в ринг выходил Кролла под песню Californication, то эта композиция была слышна, ведь в зале была тишина. Под что в ринг шел украинец, если честно, автор сего материала не слышал, ведь публика с самого начала его прохода начала безумно гудеть и аплодировать.

А едва только начался сам поединок, из зала то и дело доносились выкрики «Loma, Loma!». Как нам кажется, это был ответ на вопрос популярности украинца в США. Может быть на PPV, он еще не так продается, как того хотелось бы, но живьем люди посмотреть приходят.

Что дальше. После поединка на пресс-конференции Ломаченко отвечая на вопрос о трех возможных будущих (по мнению журналиста) его соперниках (Кемпбелл, Гарсия и Лопес) расставил их в следующем порядке: 1) Кемпбелл, 2) Гарсия, 3) Гарсия. Лопеса украинец не назвал вообще.

Правда, сейчас ситуацию с будущим боем может поменять сломанная рука украинца, нужно дождаться его обследования. Однако, как нам кажется, если и у Василия, и у чемпиона IBF Ричарда Комми все будет в порядке со здоровьем, то в следующем бою они встретятся друг с другом.

А там не за горами и Майки Гарсия, о бое с которым украинец уже, наверное, устал повторять (после победы над Кроллой прямо в ринге он снова заявил о желании встретиться с американцем).