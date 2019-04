Ломаченко - Кролла: выводы после боя

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) в ночь с пятницы на субботу в Staples Center в Лос-Анджелесе нокаутировал британца Энтони Кроллу (34-7-3, 13 КО) и защитил свои титулы.

Предлагаем вам пять выводов из этого боя от Luckypunch.net.

Без шансов. Вообще без. Честно, у автора этого материала было такое ощущение, что с Василием в ринге не опытный боксер британской школы, некогда владевший неплохими титулами, а сам автор. Память подсказывает, что даже отказавшие по ходу боя с украинцем Марриага, Соса, Уолтерс и Ригондо показали больше в ринге, нежели британец.

Ему в актив (если это можно так назвать) едва ли можно занести первый раунд, где Василий просто к нему присматривался и узнавал, чего от британца ожидать, а сам Кролла несколько раз выбросил в направлении украинца (не факт, что попал), и все. Уже со второй трехминутки аккерманец начал включать скорости и буквально с первого же мощного его удара Кроллу повело.

В третьем был нокдаун, когда Лома зажал Кроллу у канатов, разразился серией, и британец уходя от них, низко пригнулся и дотронулся рукой до настила ринга. Рефери начал считать, а Василий подумал, что тот остановил бой и принялся радоваться, но его быстро вернули в угол.

А уже в следующей трехминутке украинец радовался по-настоящему. Он правым хуком пробил в висок сопернику, который упал лицом в настил и без помощи рефери, врачей и команды подняться не смог.

300 тысяч за такой бой – это хороший заработок для подопечного, Эдди? Не для кого не секрет, что бой с Кроллой Василию был не нужен. И он сам это говорил. Но, тут на стороне британца оказались два фактора: сперва, Эдди Хирн сделал его обязательным претендентом на титул, а позже травмировался обладатель пояса IBF Ричард Комми, с которым планировался следующий бой Ломаченко.

Thank you everyone for the support of @ant_crolla tonight , it wasn’t to be what a fighter Loma Is .

Congratulations @VasylLomachenko & his team with tonight’s win safe travels home . #lomacrolla #TeamCrolla pic.twitter.com/CFCT1jKDAa

— Joe Gallagher (@JoeG) 13 апреля 2019 г.