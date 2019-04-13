Ломаченко - Кролла. Видео "стоячего" нокдауна в 3-м раунде

В Лос-Анджелесе украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA в бою с британцем Энтони Кроллой. Бой продлился всего 4 раунда и завершился эффектным нокаутом.
Loma доминировал на протяжении всего поединка, а взвинтив темп в 3-м раунде отправила претендента в нокдаун. Примечательно, что Кролла героически пытался не упасть в концовке раунда. Рефери все же пришлось вмешаться и зафиксировать нокдаун.
Видео нокдауна в 3-м раунде:
Lomachenko scores the knockdown and thinks it was ruled a TKO. What do you think? #LomaCrolla pic.twitter.com/GVwAlYSLgs— Top Rank Boxing (@trboxing) 13 апреля 2019 г.
Напомним, ранее Сергей Деревянченко и Джек Кулкай прошли процедуру взвешивания накануне боя.