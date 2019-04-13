Скачать
Суббота, 13.04.2019
Деревянченко - Кулкай: результаты взвешивания (Видео)
Деревянченко - Кулкай: результаты взвешивания (Видео)
Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
Ломаченко мог сломать руку в бою с Кроллой
Ломаченко мог сломать руку в бою с Кроллой
Гран-при Китая: Албон разбил машину (Видео)
Гран-при Китая: Албон разбил машину (Видео)

Ломаченко - Кролла. Видео "стоячего" нокдауна в 3-м раунде

Ломаченко - Кролла. Видео "стоячего" нокдауна в 3-м раунде
09:20 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта: Смотреть видео нокдауна в 3-м раунде в бою Василий Ломаченко - Энтони Кролла.

В Лос-Анджелесе украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA в бою с британцем Энтони Кроллой. Бой продлился всего 4 раунда и завершился эффектным нокаутом

Loma доминировал на протяжении всего поединка, а взвинтив темп в 3-м раунде отправила претендента в нокдаун. Примечательно, что Кролла героически пытался не упасть в концовке раунда. Рефери все же пришлось вмешаться и зафиксировать нокдаун. 

Видео нокдауна в 3-м раунде:

Ломаченко - Кролла. Видео боя

Напомним, ранее Сергей Деревянченко и Джек Кулкай прошли процедуру взвешивания накануне боя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Видео, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Энтони Кролла, Ломаченко - Кролла, Василий Ломаченко - Энтони Кролла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кролла: события боя
02 Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
03 Ломаченко нокаутировал Кроллу
04 Ломаченко - Кролла: все о бое
05 Ломаченко - Кролла: прогноз на бой и совет от Беленюка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь