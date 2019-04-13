Ломаченко нокаутировал Кроллу

Новости спорта: Завершился главный бой вечера бокса в Лос-Анджелесе Василий Ломаченко - Энтони Кролла.

Сегодня, 13 апреля (время киевское), в Лос-Анджелесе на арене Staples Center завершился большой вечер бокса Top Rank, главным боем в котором стад поединок Ломаченко - Кролла. Украинский чемпион мира WBA, WBO в легком весе защищал титулы в поединке с британским экс-чемпионом мира в этом весе - Энтони Кроллой. Бой завершился нокаутом в четвертом раунде.

С первых раундов Ломаченко захватил центром ринга и потихоньку нагнетал темп. Уже во втором раунде Кролла вынужден был включить "режим выживания" у канатов. В концовке 3-го раунда рефери засчитал стоячий нокдаун у британца. В 4-м раунде Кролла упал на настил ринга после мощнейшего удара с правой.

После боя Ломаченко обратился к фанатам:

Президент Украины Петр Порошенко уже успел поздравить Василия:

Фантастична перемога @VasylLomachenko! Вітаю нашого непереможного боксера із вдалим захистом чемпіонських титулів. Україна пишається тобою, Василю! Вперед, до нових перемог! pic.twitter.com/yk71hJ4UwL — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 апреля 2019 г.

Напомним, в андеркарте главного боя Хильберто Рамирес успешно дебютировал в полутяжелом весе.