Ломаченко нокаутировал Кроллу

Сегодня, 13 апреля (время киевское), в Лос-Анджелесе на арене Staples Center завершился большой вечер бокса Top Rank, главным боем в котором стад поединок Ломаченко - Кролла. Украинский чемпион мира WBA, WBO в легком весе защищал титулы в поединке с британским экс-чемпионом мира в этом весе - Энтони Кроллой. Бой завершился нокаутом в четвертом раунде.

С первых раундов Ломаченко захватил центром ринга и потихоньку нагнетал темп. Уже во втором раунде Кролла вынужден был включить "режим выживания" у канатов. В концовке 3-го раунда рефери засчитал стоячий нокдаун у британца. В 4-м раунде Кролла упал на настил ринга после мощнейшего удара с правой.

После боя Ломаченко обратился к фанатам:

.@VasylLomachenko with a message to his fans #LomaCrolla pic.twitter.com/rEJhcI2iSS