Украинец Редкач в июне проведет бой с экс-чемпионом мира

Бой Редкач-Александер состоится 1 июня в Сан-Джансито (штат Калифорния), сообщает авторитетный американский инсайдер Майк Коппинджер.
В бою с Редкачом Александер дебютирует под руководством своего звездного наставника – экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего.
Редкач был одним из трех претендентов на бой с Александером. Также промоутеры американца рассматривали кандидатуры Мигеля Круса (18-1, 12 КО) и Антонио Демарко (33-7-1, 24 КО).
Иван Редкач в последний раз выходил на ринг в середине февраля – 33-летний боксер из Шостки в первом раунде нокаутировал 37-летнего американца Тайрона Харриса (26-14, 16 КО).