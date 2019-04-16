Украинец Редкач в июне проведет бой с экс-чемпионом мира

Новости спорта: Украинец Иван Редкач (22-4-1, 17 КО) встретится с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Девоном Александером (27-5-1, 14 КО).

Бой Редкач-Александер состоится 1 июня в Сан-Джансито (штат Калифорния), сообщает авторитетный американский инсайдер Майк Коппинджер.

В бою с Редкачом Александер дебютирует под руководством своего звездного наставника – экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего.

Редкач был одним из трех претендентов на бой с Александером. Также промоутеры американца рассматривали кандидатуры Мигеля Круса (18-1, 12 КО) и Антонио Демарко (33-7-1, 24 КО).

Иван Редкач в последний раз выходил на ринг в середине февраля – 33-летний боксер из Шостки в первом раунде нокаутировал 37-летнего американца Тайрона Харриса (26-14, 16 КО).