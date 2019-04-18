Джошуа: Схватка с Уайлдером будет наслаждением для зрителя

Новости спорта: Энтони Джошуа уверен, что его бой с Деонтеем Уайлдером будет очень интересен болельщикам.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа считает, что для встречи с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером сейчас самое время. Джошуа уверен, что этот поединок станет желанным для фанатов бокса.

"Когда мы будем старыми, никто не захочет это смотреть. Сейчас я на пике своей формы. Я занимаюсь боксом 5-6 лет, Уайлдер - 10-12 лет. Мы опытные, это будет отличная схватка. Это будет бой двух больших и крепких парней, которые полностью отдают себя боксу, это наслаждение для зрителя, а победителю достанется все. У меня есть титулы, у Уайлдера - тоже и это гордость. Поставить это все на кон нужно только ради хорошей схватки. Сейчас бум бокса, особенно в Британии. Я выступлю в Штатах, но я не забываю, откуда я. Я вернусь сюда очень скоро с титулами и зрелищностью. А помимо меня есть и другие отличные бойцы, которые продолжают поднимать знамя", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Напомним, Джошуа должен провести поединок с Миллером 1 июня, однако допинг-тест соперника показал положительный результат.