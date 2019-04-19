Теофимо Лопес: Я готов к бою против Ломаченко

Новости спорта: Боксер уже жаждет встречи с украинским чемпионом.

Американский легковес Теофимо Лопес заявил, что в этом году желает встретиться с украинцем Василием Ломаченко.

"Я готов к бою против Василия Ломаченко, однако он должен состояться только в этом году, поскольку в 2020-м я буду уже выступать в первом полусреднем весе. Я росту как боксер и мой организм тоже", - заявил 21-летний Лопес в интервью Zona ESPN.

20-го апреля Лопес встретится с двукратным чемпионом Европы Эдлисом Татли.

Напомним, ранее сообщалось, что WBO отреагировала на попытки отобрать у Василия Ломаченко пояс.