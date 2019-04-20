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Денис Беринчик – Нихито Аракава: видеотрансляция вечера бокса

Денис Беринчик – Нихито Аракава: видеотрансляция вечера бокса
21:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Денис Беринчик в субботу, 20 апреля, проводит защиту титула в бою против японца Нихито Аракавы.

В эти минуты в киевском Дворце спорта проходит вечер бокса. Главным станет поединок в легком весе за пояс WBO International между украинцем Денисом Беринчиком (10–0, 7 КО) и японцем Нихито Аракавой (32–6–2, 18 КО).

Этот поединок станет ступенью для украинца на пути к чемпионскому бою в легком весе. По словам промоутера Беринчика Александра Красюка, Денис уже в ближайшее время может стать обязательным претендентом на чемпионский пояс Василия Ломаченко.

Смотрите видеотрансляцию боксерского вечера в Киеве.

Главное событие

— Бой за титул интернационального чемпиона по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) между украинцем Денисом Беринчиком (10-0, 7 KO) и Нихито Аракавой (32-6-2, 18 KO) из Японии.

Андеркард

— 8-раундовый бой в среднем весе (до 72,6 кг) между украинцем Дмитрием Митрофановым (4-0-1, 2 KO) и Хорхе Вальехо (7-5, 3 KO) из Испании.

— 8-раундовый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) между россиянином Шамилем Галаевым (10-0-1, 7 КО) и Амброси Сутидзе (4-15-5, 2 КО) из Грузии.

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