Беринчик - Аракава: онлайн-трансляция боя

Новости спорта: Денис Беринчик в субботу, 20 апреля, проводит защиту титула в бою против японца Нихито Аракавы.

Сегодня, 20 апреля, во "Дворце Спорта" в Киеве состоится большой вечер профессионального бокса K2 Promotions. В главном бою вечера на ринг выйдет чемпион мира WBO International Денис Беринчик (10–0, 7 КО) и японский претендент Нихито Аракава (32–6–2, 18 КО).

Этот поединок станет ступенью для украинца на пути к чемпионскому бою в легком весе. По словам промоутера Беринчика Александра Красюка, Денис уже в ближайшее время может стать обязательным претендентом на чемпионский пояс Василия Ломаченко.

На кону в этом поединке будет стоять чемпионский пояс в легком весе по версии WBO International, который принадлежит 30-летнему Беринчику.

Также в вечере бокса примет участие еще один украинец Дмитрий Митрофанов, его соперником станет испанец Хорхе Вальехо.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

21:53 Сейчас состоится еще один бой перед главным событием вечера. На риг вышли Константин Стадник (Украина) - Исако (Узбекистан).

21:48 Победа Митрофанова - после третьего нокдауна судья остановил бой во втором раунде!

21:47 Во втором раундк Митрофанов отправил соперника в нокдаун.

21:45 Свой бой начали Дмитрий Митрофанов - Хорхе Вальехо.

21:30 Денис Беринчик проходит тейпирование рук. Также, как и Нихито Аракава.

21:25 Денис Беринчик – Нихито Аракава: видеотрансляция вечера бокса

Промо-видео боя:

В прямом эфире в Украине бой покажет телеканал "Интер". Начало "Большого бокса" на Интере в 22:25 по киевскому времени.

Свой последний бой украинский чемпион провел в конце прошлого года против филиппинца Росеки Кристобаля. Беринчик победил соперника техническим нокаутом в седьмом раунде. 37-летний Аракава в последний раз выходил в ринг в январе. Тогда он победил таиландского боксера Тоэдсака Синана.