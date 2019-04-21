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Теофимо Лопес эффектно нокаутировал Татли

Теофимо Лопес эффектно нокаутировал Татли
08:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Возможный соперник Ломаченко добыл важную для своей карьеры победу.

В субботу, 20 апреля, легковес Теофимо Лопес победил нокаутом в пятом раунде чемпиона Европы в легком весе Эдиса Татли.

Бой состоялся в Бруклине (США) в андеркарде поединка Теренса Кроуфорда и Амира Хана.

Поединок проходил в среднем темпе. Татли долгое время удавалось избегать опасных моментов, но в пятом раунде Лопес нанес точный удар в корпус, и Эдис не смог продолжить бой.

Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом

Видео боя:

Для Теофимо эта победа стала 13-ой в карьере.

Ранее сообщалось, что Лопес хочет провести поединок с украинцем Василием Ломаченко в декабре этого года.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Эдис Татли.
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