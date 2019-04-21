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Бокс. Димитренко проиграл Руису

Бокс. Димитренко проиграл Руису
16:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Александр Димитренко досрочно проиграл экс-претенденту на титул чемпиона мира Энди Руису.

В Карсоне (штат Калифорния, США) состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого встречались экс-чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Дэнни Гарсия и Эдриен Гранадос. На кону боя стоял второстепенный титул по версии WBC Silver.

Гранадос относительно неплохо начал поединок, но уже во втором раунде Гарсия дважды отправил соперника в нокдаун. В третьем раунде у Гранадоса открылось кровотечение из носа, в пятом раунде он снова оказался в нокдауне, но всё же продолжил встречу. В шестом раунде Эдриену удалось провести несколько опасных атак, но в седьмом раунде он вновь оказался зажатым у канатов. Рефери же принял решение остановить односторонний бой, зафиксировав победу Гарсии техническим нокаутом.

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Ещё в одном бою вечера некогда перспективный боксёр супертяжёлого веса Александр Димитренко досрочно проиграл экс-претенденту на титул чемпиона мира Энди Руису.

Также в андеркарде состоялся ещё один титульный бой. Брэндон Фигероа победил Йонфреса Парехо и стал временным чемпионом мира по версии WBA во втором легчайшем весе (до 55,2 кг).

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Бокс, Новости бокса, Александр Димитренко.
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