Бокс. Димитренко проиграл Руису

В Карсоне (штат Калифорния, США) состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого встречались экс-чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Дэнни Гарсия и Эдриен Гранадос. На кону боя стоял второстепенный титул по версии WBC Silver.

Гранадос относительно неплохо начал поединок, но уже во втором раунде Гарсия дважды отправил соперника в нокдаун. В третьем раунде у Гранадоса открылось кровотечение из носа, в пятом раунде он снова оказался в нокдауне, но всё же продолжил встречу. В шестом раунде Эдриену удалось провести несколько опасных атак, но в седьмом раунде он вновь оказался зажатым у канатов. Рефери же принял решение остановить односторонний бой, зафиксировав победу Гарсии техническим нокаутом.

