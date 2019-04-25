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Боксер Макгрейн рассказал о выставочном бое с Макгрегором

Боксер Макгрейн рассказал о выставочном бое с Макгрегором
05:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Боксёр-любитель Майкл Макгрейн рассказал о выставочном бое с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Поединок проходил в клубе Crumlin Boxing Club. По словам Макгрейна, боец ММА неожиданно ударил его в глаз в начале поединка вместо того, чтобы приветственно удариться перчатками.

«В таких ситуациях положено отойти в свой угол, но Конор поступил иначе. Он нанёс мне удар левым хуком. Судья тоже ничего ему не сказал, было очевидно, что он болел за Конора. У меня не было никаких шансов одержать победу, только если бы я вырубил Макгрегора», — приводит слова боксёра TMZ.

Макгрегор провел выставочный боксерский бой (Видео)

В то же время Макгрейн заявил, что получил удовольствие от поединка. Также он выразил надежду, что полученный опыт сделает его сильнее.

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Бокс, MMA, Новости бокса, Новости ММА, Конор Макгрегор.
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