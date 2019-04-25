Боксера, укусившего соперника, дисквалифицировали на шесть месяцев

Новости спорта: Британский боксер Кэш Али был дисквалифицирован на шесть месяцев за укус соперника.

Инцидент произошёл в марте 2019 года, Али укусил в живот Дэвида Прайса во время пятого раунда поединка. Также спортсмен заплатит штраф, составляющий $ 13 тыс., эти средства будут направлены на благотворительность, сообщает CNN.

Ранее Али принёс извинения сопернику и болельщикам. Боксёр заявил, что слишком перенервничал во время боя, из-за чего перестал себя контролировать. Также Али пообещал, что произошедшее станет для него уроком.

Кроме того Али встретился после боя с Прайсом и поговорил с ним лично. Прайс выразил сожаление, что поединок завершился подобным инцидентом. Также Дэвид предположил, что соперник укусил его, чтобы быстрее завершить бой.