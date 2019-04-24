Майкл Хантер: У Сиренко большой потенциал

Новости спорта: Майкл Хантер-младший прокомментировал свою работу с украинским боксером Владиславом Сиренко.

Американский супертяжеловес Майкл Хантер-младший (16-1, 11 КО) в интервью BWTMONLINE TV поделился своими впечатлениями от спаррингов с украинцем Владиславом Сиренко (10-0, 9 КО), который в эту субботу в Германии проведет свой 11-й поединок на профессиональном ринге.

"Я спарринговал с Сиренко в Лас-Вегасе. Он большой и сильный парень. У него большой потенциал. Опыта у него немного, но чем он отличается, так это желанием учиться, развиваться. Это очень заметно, и это отличная черта для молодого бойца", - cказал Майкл Хантер.

Ранее Сиренко сделал свой прогноз на бой Усик - Такам.