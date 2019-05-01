Менеджер Уайлдера назвал следующих соперников американца

Новости спорта: Супер боя Уайлдер - Джошуа не стоит ожидать в 2019 году.

Об этом заявил менеджер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Шелли Финкель. По его словам, болельщикам не стоит рассчитывать увидеть объединительный поединок Уайлдера с чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа в 2019-м.

Финкель, в частности, отметил, что этот год у Уайлдера уже загружен – после боя с американцем Домиником Бризилом его команда планирует организовать ему бой-реванш с кубинцем Луисом Ортисом и поединок с поляком Адамом Ковнацки, сообщает Вoxingnews. А бой с Джошуа может состояться уже в 2020 году.

Ранее Уайлдер жестко высказался о Миллере.