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Менеджер Уайлдера назвал следующих соперников американца
20:35 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Супер боя Уайлдер - Джошуа не стоит ожидать в 2019 году.

Об этом заявил менеджер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Шелли Финкель. По его словам, болельщикам не стоит рассчитывать увидеть объединительный поединок Уайлдера с чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа в 2019-м.

Финкель, в частности, отметил, что этот год у Уайлдера уже загружен – после боя с американцем Домиником Бризилом его команда планирует организовать ему бой-реванш с кубинцем Луисом Ортисом и поединок с поляком Адамом Ковнацки, сообщает Вoxingnews. А бой с Джошуа может состояться уже в 2020 году.

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