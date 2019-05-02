Владимир Кличко вновь станет спикером престижной IT-конференции

Новости спорта: Владимир Кличко выступит в качестве спикера на WebSummitе.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко вновь станет спикером самой престижной конференции в области IT-индустрии – WebSummit.

Мероприятие традиционно пройдет в Лиссабоне. В этом году сроки конференции – 4-7 ноября. Как сообщают организаторы конференции, кроме Владимира, спикерами WebSummit станут в том числе президент Microsoft, СЕО Booking и Tinder, и много других известных бизнесменов и предпринимателей.

Ранее Кличко вспомнил свой бой с Джошуа.