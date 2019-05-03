Бокс. Анонс главных боев 4 мая

Новости спорта: Сразу два интереснейших поединка ожидают любителей бокса в эту субботу.

В Стоктоне, США, свою вторую защиту титула чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе будет проводить российский боксер Артур Бетербиев (13-0, 13 КО), соперником которого станет босниец Радивойе Каладжич (24-1, 17 КО). А в Лас-Вегасе мексиканец Сауль Альварес (51-1-2, 35 КО) и американец Дэниэл Джейкобс (35-2, 29 КО) сойдутся в поединке за объединение чемпионских титулов WBC, WBA и IBF в среднем весе.

Что касается боя Бетербиев – Каладжич, то о нем говорят не так уж и много. А зря. Этот поединок может стать одним из самых зрелищных боев года, сколько бы он ни продолжался. Каладжич – ''темная лошадка'' даже для преданных фанатов бокса. Но это очень хороший боксер, обладающий тяжелым ударом. Свое единственное поражение на профессиональном ринге Радивое Каладжич потерпел в бою с очень сильным американцем Маркусом Брауном, уступив ему только разделенным решением судей. Также стоит отметить, что у Каладжича будет заметное преимущество в габаритах перед Бетербиевым, и, учитывая наличие тяжелого удара у боснийца и не очень хорошую защиту Артура, который уже дважды за 13 боев бывал в нокдаунах, шансы на победу у Каладжича точно будут.

Но фаворитом в этом поединке все равно является Артур Бетербиев – в первую очередь, за счет опыта. Да, у Каладжича гораздо больше боев, но оппозиция явно получше у Бетербиева (за исключением уже упомянутого Маркуса Брауна), к тому же, за плечами у Артура – огромный любительский опыт. Но как бы ни сложился поединок, можно не сомневаться в том, что зрителей ждет очень жесткий и зрелищный бой. Мы прогнозируем победу Артура Бетербиева техническим нокаутом в пятом раунде, но с немалым количеством тяжелых и опасных моментов для обладателя титула IBF.

А вот о бое Альварес – Джейкобс, в отличие от поединка Бетербиев – Каладжич, говорят очень много. Это один из самых ожидаемых боев года в боксе, но при этом, в нем есть явный фаворит – Сауль Альварес. И дело здесь не столько в мастерстве боксеров, как в том, что все знают – в равном бою Альварес никогда не проиграет. Даже в разгромно проигранном им поединке с Флойдом Мейвезером одна из судей умудрилась натянуть ничью, которой не было и в помине. А в более-менее равных поединках с участием Сауля Альвареса как минимум двое из трех судей всегда занимали сторону популярного мексиканца. Поэтому Джейкобсу, чтобы выиграть у Альвареса, нужно либо нокаутировать его, либо попросту деклассировать, как это сделал Флойд Мейвезер. Задача не из простых – и та, и другая. Альварес очень хорошо держит удар, к тому же, является отличным контрпанчером, поэтому нокаутировать одним ударом его не получится, а проводить многоударные серии – значит, постоянно находиться в зоне риска.

Деклассировать Альвареса тоже не получалось пока ни у кого, кроме Мейвезера. Но Джейкобс, скорее всего, именно это и попытается сделать в субботнем поединке. Он будет много двигаться, работать на отходах, заставляя Сауля постоянно идти вперед. Альварес не очень хорош в ''срезании'' дистанции – именно поэтому он совершенно ничего не мог противопоставить быстроногому Мейвезеру, именно поэтому ему было столь тяжело боксировать с Эрисланди Ларой, Остином Траутом и Мегелем Васкесом. Именно поэтому он выглядел весьма посредственно с перепрыгнувшим целую весовую категорию Амиром Ханом, пока не поймал его тем страшным ударом правой. Альварес не любит, когда его заставляют идти вперед, и именно это Джейкобсу и нужно будет делать в субботнем поединке. Но чтобы рассчитывать на победу, Дэниэлу нужно будет выигрывать раунды весьма уверенно, чтобы у судей не было ни малейшей зацепки отдать этот раунд Альваресу. Способен ли на это Дэниэл? Сложно сказать. По классу он все-таки ближе к Ларе и Головкину, чем к Флойду Мейвезеру.