Бокс. Анонс главных боев 4 мая

В Стоктоне, США, свою вторую защиту титула чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе будет проводить российский боксер Артур Бетербиев (13-0, 13 КО), соперником которого станет босниец Радивойе Каладжич (24-1, 17 КО). А в Лас-Вегасе мексиканец Сауль Альварес (51-1-2, 35 КО) и американец Дэниэл Джейкобс (35-2, 29 КО) сойдутся в поединке за объединение чемпионских титулов WBC, WBA и IBF в среднем весе.

Что касается боя Бетербиев – Каладжич, то о нем говорят не так уж и много. А зря. Этот поединок может стать одним из самых зрелищных боев года, сколько бы он ни продолжался. Каладжич – ''темная лошадка'' даже для преданных фанатов бокса. Но это очень хороший боксер, обладающий тяжелым ударом. Свое единственное поражение на профессиональном ринге Радивое Каладжич потерпел в бою с очень сильным американцем Маркусом Брауном, уступив ему только разделенным решением судей. Также стоит отметить, что у Каладжича будет заметное преимущество в габаритах перед Бетербиевым, и, учитывая наличие тяжелого удара у боснийца и не очень хорошую защиту Артура, который уже дважды за 13 боев бывал в нокдаунах, шансы на победу у Каладжича точно будут.

Но фаворитом в этом поединке все равно является Артур Бетербиев – в первую очередь, за счет опыта. Да, у Каладжича гораздо больше боев, но оппозиция явно получше у Бетербиева (за исключением уже упомянутого Маркуса Брауна), к тому же, за плечами у Артура – огромный любительский опыт. Но как бы ни сложился поединок, можно не сомневаться в том, что зрителей ждет очень жесткий и зрелищный бой. Мы прогнозируем победу Артура Бетербиева техническим нокаутом в пятом раунде, но с немалым количеством тяжелых и опасных моментов для обладателя титула IBF.

