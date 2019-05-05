Скачать
Понедельник, 06.05.2019
Аякс выиграл Кубок Нидерландов
Аякс выиграл Кубок Нидерландов
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Сборная Украины по хоккею проиграла Эстонии на ЧМ-2019
Сборная Украины по хоккею проиграла Эстонии на ЧМ-2019
Сауль Альварес решением судей победил Джейкобса
Сауль Альварес решением судей победил Джейкобса

Экс-тренер Владимира Кличко: Он не вернется в ринг

Экс-тренер Владимира Кличко: Он не вернется в ринг
15:13 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Джонатан Бэнкс уверен, что Владимиру не интересно возобновлять спортивную карьеру.

Экс-тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс считает, что украинец не вернется в профи-бокс. Об этом он рассказал FightHype.com.

«Кличко - деловой человек. Он не вернется в ринг. Он общался со мной перед принятием решения о завершении карьеры. Он сказал мне, что оставил в боксе все, что хотел. Я ему ответил, что приму любое его решение.

Владимир долго решался завершить карьеру. Он говорил, что должен убедиться в том, что не вернется в ринг. Он не хочет быть тем, кто потом скажет: «Окей, я возвращаюсь».

Владимир на протяжении долгого периода ассоциировался с супертяжелым дивизионом, он успел нажить много недоброжелателей. Теперь все хотят его возвращения, чтобы у дивизиона появилось лицо», - сказал Бэнкс.

Напомним, ранее британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что Владимир Кличко рассматривает предложение DAZN о возвращении на ринг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Джонатан Бэнкс, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черноморец одержал волевую победу над Десной
02 Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
03 Косовский прокомментировал матч против Олимпика
04 Реал победил Вильярреал со счетом 3:2
05 "Спарринг": Головкин назвал бой Альварес - Джейкобс скучным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь