Экс-тренер Владимира Кличко: Он не вернется в ринг

Новости спорта: Джонатан Бэнкс уверен, что Владимиру не интересно возобновлять спортивную карьеру.

Экс-тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс считает, что украинец не вернется в профи-бокс. Об этом он рассказал FightHype.com.

«Кличко - деловой человек. Он не вернется в ринг. Он общался со мной перед принятием решения о завершении карьеры. Он сказал мне, что оставил в боксе все, что хотел. Я ему ответил, что приму любое его решение.

Владимир долго решался завершить карьеру. Он говорил, что должен убедиться в том, что не вернется в ринг. Он не хочет быть тем, кто потом скажет: «Окей, я возвращаюсь».

Владимир на протяжении долгого периода ассоциировался с супертяжелым дивизионом, он успел нажить много недоброжелателей. Теперь все хотят его возвращения, чтобы у дивизиона появилось лицо», - сказал Бэнкс.

Напомним, ранее британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что Владимир Кличко рассматривает предложение DAZN о возвращении на ринг.