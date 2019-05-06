Сауль Альварес: Моя текущая цель - бороться за еще один титул

Новости спорта: Канело сомневается, что ему удастся стать абсолютным чемпионом в следующем бою.

Мексиканец Сауль Альварес считает маловероятным, что следующий бой в сентябре он проведет с чемпионом WBO за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе.

"Я счастлив добавить еще один раздел в мою историю. Следующим шагом будет то, что вызовет новую проблему. Новый для меня вызов.

Моя текущая цель - бороться за еще один титул в среднем весе, но Андраде бьется в июне. Мой следующий бой в сентябре. Может быть слишком мало времени на подготовку. Мы будем думать об этом, чтобы с командой придумать решение. У кого бы не был титул, наша цель - объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе", - заявил Альварес на пресс-конференции после боя с Джейкобсом.

Напомним, Сауль Альварес победил Даниэля Джейкобса в Лас-Вегасе в объединительном бою. Читайте, кто может стать следующим соперником Сауля Альвареса.