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Сауль Альварес: Моя текущая цель - бороться за еще один титул

Сауль Альварес: Моя текущая цель - бороться за еще один титул
08:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Канело сомневается, что ему удастся стать абсолютным чемпионом в следующем бою.

Мексиканец Сауль Альварес считает маловероятным, что следующий бой в сентябре он проведет с чемпионом WBO за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе.

"Я счастлив добавить еще один раздел в мою историю. Следующим шагом будет то, что вызовет новую проблему. Новый для меня вызов.

Моя текущая цель - бороться за еще один титул в среднем весе, но Андраде бьется в июне. Мой следующий бой в сентябре. Может быть слишком мало времени на подготовку. Мы будем думать об этом, чтобы с командой придумать решение. У кого бы не был титул, наша цель - объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе", - заявил Альварес на пресс-конференции после боя с Джейкобсом.

Напомним, Сауль Альварес победил Даниэля Джейкобса в Лас-Вегасе в объединительном бою. Читайте, кто может стать следующим соперником Сауля Альвареса.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Бокс новости.
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