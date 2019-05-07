Баррера подписал контракт с промоутерской компанией Гвоздика

Новости спорта: Кубинец вернется в ринг 8 июня.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе Салливан Баррера (22-2, 14 КО) подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank, сообщает boxingscene.com.

На контракте с этой же компанией находится обладатель титула WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО). Ранее украинец и кубинец уже могли встретиться в ринге, однако в дело вмешался денежный вопрос.

Баррера проведет следующий бой 8 июня против Майкла Силса (22-2, 16 KO).

Напомним, ходят слухи, что в полутяжелом весе может быть организованна Суперсерия.