Назван следующий соперник Ричарда Комми

Новости спорта: Ричард Комми проведет добровольную защиту против Рея Бельтрана.

Чемпион IBF в легком весе Ричард Комми проведет добровольную защиту своего титула 28 июня против бывшего обладателя пояса WBO Раймундо Бельтрана. Как сообщает ESPN, поединок пройдет в казино индейской резервации Печанга в Калифорнии.

Победитель этого поединка в конце года должен будет провести обязательную защиту против победителя боя между Теофимо Лопесом и Масайоши Накатани, который состоится 19 июля.

Первоначально Комми после завоевания титула должен был провести объединительный бой против Василия Ломаченко, но ганец получил травму.

Напомним, совсем недавно Теофимо Лопес рассказал о своих целях и планах