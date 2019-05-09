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Эррол Спенс не исключил возможности боя с Саулем Альваресом

Эррол Спенс не исключил возможности боя с Саулем Альваресом
22:08 Чт, 9 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс заявил, что не исключает встречи с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBF Саулем Альваресом.

Эррол Спенс подчеркнул, что не считает мексиканца победителем в поединке с Дэниелом Джейкобсом.

«Бой с Альваресом? Посмотрим, такое может произойти. Что касается поединка Сауля с Дэниелом Джейкобсом, то он был хорошим. Думал, что Дэниел вырвал победу в поздних раундах. В поздних раундах он выигрывал и много работал», — приводит слова Спенса BoxingScene.

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В минувшие выходные Сауль Альварес в объединительном бою встретился с Дэниелом Джейкобсом. Мексиканец победил решением судей и, таким образом, отобрал у американца пояс по версии IBF.

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IBF, Бокс, WBC, Сауль Альварес, WBA, Новости бокса, Эррол Спенс, Дэниэл Джейкобс, Сауль Альварес - Дэниел Джейкобс, Альварес - Джейкобс.
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