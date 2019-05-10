Диллиан Уайт: Я должен входить в тройку лучших боксеров в хевивейте

Новости спорта: Диллиан Уайт прокомментировал положение дел в супертяжелом дивизионе.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт считает, что он более достоин включения в топ-3 супертяжелого веса, чем его соотечественник, экс-чемпион мира в этом весе Тайсон Фьюри. Уайт обосновывает это своей недавней оппозицией, а также тем, что его соперник в предстоящем 20 июля поединке — Оскар Ривас — лучше, чем ближайшие соперники Фьюри и двух чемпионов мира в этом весе Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

«Ривас хороший соперник. Все топы бояться драться с ним, — цитирует Уайта Sky Sports. — В который раз я выхожу вперед и принимаю больший вызов, чем трое сильнейших в мире. Так называемых сильнейших. Я считаю, что я должен входить в тройку лучших. Не думаю, что Тайсон Фьюри должен там быть. Я мог бы побить всех троих из топ-3, и они все равно поставили бы меня на четвертое место».

Ранее чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что хочет провести бой с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.