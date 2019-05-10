Бетербиев рассказал, когда вернется на ринг

Новости спорта: Артур Бетербиев подвел итог боя с американцем Радивойе Калайджичем.

Российский чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев подвел итог боя с американцем Радивойе Калайджичем, а также рассказал о следующем сопернике.

«Обычно стараюсь хорошо настроиться, чтобы меня ничто не отвлекало. Полный фокус на бой. Как удаётся продлевать победную серию? Честно сказать, не знаю. Стараюсь выкладываться в зале на сто процентов. Наверное, из-за этого. Я самокритичен. Даже если всё оставил в тренировочном зале, я все равно думаю, что чего-то не сделал. А боями я более-менее доволен.

Сергей Ковалёв после последней победы вызвал меня на бой. Я его вызов принял. После этого я от него ничего не слышал. В любом случае, я готов. Думаю, следующий бой пройдёт ориентировочно в сентябре-октябре. Может быть, раньше. Посмотрим. Сейчас идут переговоры о поединке в России. Так что, скорее всего, бой состоится. Мне было бы это интересно. Всё равно с кем боксировать — с Биволом или Ковалёвым, но в первую очередь мне интересен Ковалев из-за предыстории, автор которой — он», — приводит слова Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.