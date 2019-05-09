Стал известен следующий соперник Дэниэла Дюбуа

Следующим соперником перспективного 21-летнего британского супертяжеловеса Дэниэла Дюбуа (11-0, 10 КО) станет его 22-летний соотечественник Натан Горман (16-0, 11 КО).
Бой Дэниэла Дюбуа с Натаном Горманом состоится 13 июля в Лондоне, и на кону в нем будет стоять вакантный титул чемпиона Великобритании в супертяжелом весе.
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Ранее украинский чемпион мира по версиям WBO, WBC и IBF в тяжелом весе Александр Усик подтвердил отмену дебютного боя в супертяжелом весе против Карлоса Такама.