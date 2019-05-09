Стал известен следующий соперник Дэниэла Дюбуа

Новости спорта: Дэниэл Дюбуа проведет бой с Натаном Горманом.

Следующим соперником перспективного 21-летнего британского супертяжеловеса Дэниэла Дюбуа (11-0, 10 КО) станет его 22-летний соотечественник Натан Горман (16-0, 11 КО).

Бой Дэниэла Дюбуа с Натаном Горманом состоится 13 июля в Лондоне, и на кону в нем будет стоять вакантный титул чемпиона Великобритании в супертяжелом весе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram He’s going to sleep. #HeavyDuty #DDDGorman Публикация от Daniel Dubois (@dynamite_daniel_dubois) 8 Май 2019 в 11:41 PDT

Ранее украинский чемпион мира по версиям WBO, WBC и IBF в тяжелом весе Александр Усик подтвердил отмену дебютного боя в супертяжелом весе против Карлоса Такама.