Джошуа: Руиса еще никто никогда не потрясал

Новости спорта: Энтони Джошуа прокомментировал свой ближайший бой с Энди Руисом.

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) заявил в интервью Sky Sports, что не собирается недооценивать своего следующего соперника Энди Руиса (32-1, 21 КО), однако хочет закончить бой с ним весьма эффектной победой.

"Я тяжело тренируюсь и хочу уничтожить Энди Руиса в зрелищном стиле. Но Руис никогда еще не был потрясен, он сильный парень. Люди видели, как меня потрясали, как меня отправляли в нокдаун. Диллиан Уайт поймал меня отличным левым хуком, так что люди уже видели мои слабые стороны, а у Руиса такого не было. Он постарается воспользоваться моими ошибками, а я – его. Победит сильнейший, и после боя мы пожмем друг другу руки", - сказал Энтони Джошуа.

Ранее украинский чемпион мира по версиям WBO, WBC и IBF в тяжелом весе Александр Усик подтвердил отмену дебютного боя в супертяжелом весе против Карлоса Такама.