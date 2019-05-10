Глава WBC объяснил, почему Ломаченко получил чемпионский бой с Кэмпбеллом

Новости спорта: Сулейман рассказал, что было голосование членов совета.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в интервью для Boxing Social рассказал, почему чемпион мира по версии WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) получил право боксировать за титул WBC, пребывая вне рейтинга организации:

"WBC получил заявки в связи с тем, что титул WBC стал вакантным. Одна из заявок была лично от Василия Ломаченко. Она описывала его давнюю мечту – подраться за зеленый титул WBC, и он просил рассмотреть его, как одного из претендентов на вакантный титул.

Мы получили заявку от Люка Кэмпбелла, где он пожелал драться против Девина Хэйни. Мы также получили несколько заявок от Теофимо Лопеса и от Дэвина Хэйни.

WBC перешел к процедуре голосования членов совета. Путем голосования была утверждена заявка Василия Ломаченко, учитывая его статус чемпиона в нескольких дивизионах и бойца мирового уровня. Это привело к утверждению очень хорошего боя.

Мы уважаем Люка Кэмпбелла. Он был обязательным претендентом, так что мы свели Ломаченко с Люком Кэмпбеллом – бойцом, который имеет право сразиться за титул.

Ломаченко – чемпион WBA и WBO, он в рейтинге, и он имеет право драться за титул WBC, если он этого желает. Таких прецедентов в прошлом было много. Несколько лет назад мы обязали нашего чемпиона Адониса Стивенсона драться с Сергеем Ковалевым, как с обязательным претендентом. Чемпион другой организации может участвовать, как претендент, в бою за титул WBC. Нам почетно видеть такого великого чемпиона и видеть бойцов высокого статуса, желающих бороться за пояс. Я не знаю, что думает Люк Кэмпбелл, но мы учли его права, как обязательного претендента. Он поучаствует в бою за чемпионство и титул WBC.

Девин Хэйни не мог ничего ожидать. Единственным правильным кандидатом был Люк Кэмпбелл, и он получил титульный шанс. Любой другой боец – это просто рейтинговый боец, у которого нет прав. Они лишь присутствуют в рейтинге. Мы не нарушали чьи-то права. Единственный боец, у которого были права, кто участвовал в финальном иллюминаторе, был Люк Кэмпбелл. Он и будет драться за титул WBC", - объяснил Сулейман.