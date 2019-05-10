Скачать
Пятница, 10.05.2019
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Усику не придется делать операцию
Усику не придется делать операцию
Расписание матчей сборной Украины на женском Евробаскете-2019
Расписание матчей сборной Украины на женском Евробаскете-2019
Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Глава WBC объяснил, почему Ломаченко получил чемпионский бой с Кэмпбеллом

Глава WBC объяснил, почему Ломаченко получил чемпионский бой с Кэмпбеллом
10:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Сулейман рассказал, что было голосование членов совета.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в интервью для Boxing Social рассказал, почему чемпион мира по версии WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) получил право боксировать за титул WBC, пребывая вне рейтинга организации:

"WBC получил заявки в связи с тем, что титул WBC стал вакантным. Одна из заявок была лично от Василия Ломаченко. Она описывала его давнюю мечту – подраться за зеленый титул WBC, и он просил рассмотреть его, как одного из претендентов на вакантный титул.

Мы получили заявку от Люка Кэмпбелла, где он пожелал драться против Девина Хэйни. Мы также получили несколько заявок от Теофимо Лопеса и от Дэвина Хэйни.

Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл

WBC перешел к процедуре голосования членов совета. Путем голосования была утверждена заявка Василия Ломаченко, учитывая его статус чемпиона в нескольких дивизионах и бойца мирового уровня. Это привело к утверждению очень хорошего боя.

Мы уважаем Люка Кэмпбелла. Он был обязательным претендентом, так что мы свели Ломаченко с Люком Кэмпбеллом – бойцом, который имеет право сразиться за титул.

Ломаченко – чемпион WBA и WBO, он в рейтинге, и он имеет право драться за титул WBC, если он этого желает. Таких прецедентов в прошлом было много. Несколько лет назад мы обязали нашего чемпиона Адониса Стивенсона драться с Сергеем Ковалевым, как с обязательным претендентом. Чемпион другой организации может участвовать, как претендент, в бою за титул WBC. Нам почетно видеть такого великого чемпиона и видеть бойцов высокого статуса, желающих бороться за пояс. Я не знаю, что думает Люк Кэмпбелл, но мы учли его права, как обязательного претендента. Он поучаствует в бою за чемпионство и титул WBC.

Девин Хэйни не мог ничего ожидать. Единственным правильным кандидатом был Люк Кэмпбелл, и он получил титульный шанс. Любой другой боец – это просто рейтинговый боец, у которого нет прав. Они лишь присутствуют в рейтинге. Мы не нарушали чьи-то права. Единственный боец, у которого были права, кто участвовал в финальном иллюминаторе, был Люк Кэмпбелл. Он и будет драться за титул WBC", - объяснил Сулейман.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Маурисио Сулейман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
04 Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл
05 Валенсия - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь