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Бризил хочет нокаутировать Уайлдера

Бризил хочет нокаутировать Уайлдера
20:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Доминик Бризил прокомментировал свой ближайший бой с Деонтеем Уайлдером.

Американский боксёр Доминик Бризил поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером, который состоится 18 мая в Нью-Йорке (США). Бризил заявил, что хочет нокаутировать соперника. По мнению Уайлдера, ему по силам удивить любителей бокса.

«Хотелось бы завершить бой ярким нокаутом, чтобы удивить фанатов и экспертов. Я не всегда нацелен на нокаут, обычно досрочная победа получается сама собой. Но теперь я действительно хочу уложить Уайлдера. Он упадёт и уже не встанет.

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У меня была длинная карьера, я потерпел всего одно поражение. Тот бой с Джошуа помог мне, я вынес из него больше, чем со всех остальных боёв в любителях и профессионалах», — сказал Бризил во время пресс-конференции.

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