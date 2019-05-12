Кролла дал рекомендации Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко

Новости спорта: Энтони Кролла похвалил брутальный нокаут Василия Ломаченко и дал несколько советов Люку Кэмпбеллу.

Предыдущий соперник Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) Энтони Кролла (34-7-3, 13 КО) заявил, что хорошо чувствует себя, несмотря на брутальный нокаут от украинца, но пока не знает, будет ли драться еще.

Также британец дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу (20-2, 18 КО) касательно того, как стоит проводить бой с Ломаченко:

«Ломаченко станет одним из лучших боксеров в истории. Я желаю ему удачи, мы пытались немного поговорить, но присутствует языковой барьер.

Сейчас Ломаченко будет драться с Кэмпбеллом, так что ждем этого поединка. Если Люк хочет победить, то должен держать его на расстоянии, использовать свое преимущество в габаритах, в размахе рук. Но это очень и очень сложный поединок».

Отметим, что рост Ломаченко – 170 сантиметров, Кэмпбелла – 175, размах рук украинца – 166 см, британца – 180 см.