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Кролла дал рекомендации Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко

Кролла дал рекомендации Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
10:07 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Энтони Кролла похвалил брутальный нокаут Василия Ломаченко и дал несколько советов Люку Кэмпбеллу.

Предыдущий соперник Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) Энтони Кролла (34-7-3, 13 КО) заявил, что хорошо чувствует себя, несмотря на брутальный нокаут от украинца, но пока не знает, будет ли драться еще.

Также британец дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу (20-2, 18 КО) касательно того, как стоит проводить бой с Ломаченко:

«Ломаченко станет одним из лучших боксеров в истории. Я желаю ему удачи, мы пытались немного поговорить, но присутствует языковой барьер.

Сейчас Ломаченко будет драться с Кэмпбеллом, так что ждем этого поединка. Если Люк хочет победить, то должен держать его на расстоянии, использовать свое преимущество в габаритах, в размахе рук. Но это очень и очень сложный поединок».

Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл

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Отметим, что рост Ломаченко – 170 сантиметров, Кэмпбелла – 175, размах рук украинца – 166 см, британца – 180 см.

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Бокс, Василий Ломаченко, Энтони Кролла, Люк Кэмпбелл.
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