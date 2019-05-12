Дядя Мейвезера: Я знаю только одного Кэмпбелла и это тот, что рэпер

Новости спорта: Джефф Мейвезер высказался относительно предстоящего боя Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

Дядя непобежденного Флойда Мейвезера – Джефф Мейвезер заявил, что даже не знает следующего соперника Василия Ломаченко (13-1,10 КО) британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО):

«Я знаю только одного Кэмпбелла и это тот, что рэпер (бывший лидер группы 2 Live Crew). Так что да, я на стороне Ломаченко».

Бой Ломаченко – Кэмпбелл пройдет за пояса WBA и WBO, которые принадлежат украинцу и вакантный титул WBC. Поединок состоится в Британии или США в августе-сентябре.

Напомним, Энтони Кролла похвалил брутальный нокаут Василия Ломаченко и дал несколько советов Люку Кэмпбеллу.

Филиппинец Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО) 20 июля проведет свой следующий бой против Кита Турмана (29-0, 22 КО).