Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
Динамо не смогло обыграть Зарю
Динамо не смогло обыграть Зарю
ЧМ-2019 по хоккею. Германия обыграла Великобританию, Латвия сильнее Австрии
ЧМ-2019 по хоккею. Германия обыграла Великобританию, Латвия сильнее Австрии
Шахтер обыграл Александрию и находится в шаге от чемпионства
Шахтер обыграл Александрию и находится в шаге от чемпионства
Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ
Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ

Дядя Мейвезера: Я знаю только одного Кэмпбелла и это тот, что рэпер

Дядя Мейвезера: Я знаю только одного Кэмпбелла и это тот, что рэпер
10:34 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Джефф Мейвезер высказался относительно предстоящего боя Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

Дядя непобежденного Флойда Мейвезера – Джефф Мейвезер заявил, что даже не знает следующего соперника Василия Ломаченко (13-1,10 КО) британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО):

«Я знаю только одного Кэмпбелла и это тот, что рэпер (бывший лидер группы 2 Live Crew). Так что да, я на стороне Ломаченко».

Бой Ломаченко – Кэмпбелл пройдет за пояса WBA и WBO, которые принадлежат украинцу и вакантный титул WBC. Поединок состоится в Британии или США в августе-сентябре.

Напомним, Энтони Кролла похвалил брутальный нокаут Василия Ломаченко и дал несколько советов Люку Кэмпбеллу.

Филиппинец Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО) 20 июля проведет свой следующий бой против Кита Турмана (29-0, 22 КО).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Флойд Мейвезер, WBO, WBA, Джефф Мейвезер, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)
02 Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ
03 Умер известный американский боксер Берт Купер
04 Лобановский - в тройке самых титулованных тренеров в истории футбола
05 Шахтер обыграл Александрию и находится в шаге от чемпионства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь