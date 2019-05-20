Богачук нокаутировал соперника в 5 раунде

Новости спорта: Сергей Богачук одержал свою 14 досрочную победу в 14 поединках.

Перспективный украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (14-0, 14 КО) одержал свою очередную победу на профиринге, в Голливуде нокаутировав мексиканского ветерана Фредди Эрнандеса (34-11, 22 КО).

Украинец занял центр ринга, работал через джеб, неплохо защищался корпусом, но в атаке на первых порах не удавалось хорошо попасть – много ударов шло мимо.

Во втором раунде украинец свалил Эрнандеса правым прямым навстречу. Тот легко вскочил на ноги и продолжил бой.

В следующем раунде украинец взвинтил плотность боя, но удары проспекта все чаще рассекали воздух. Тем не менее, количество пропущенных ударов сказалось в 5-м раунде — Эрнандес опустился на колено после удара по корпусу. Соперник был готов продолжить бой, но рефери решил иначе.