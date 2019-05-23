В США агитируют за введение второго взвешивания перед боями

Новости спорта: Реформа взвешивания перед боями назревает.

Исполнительный директор Спортивной комиссии Калифорнии Энди Фостер продолжает исследование количественных показателей сгонки и набора веса боксерами и бойцами ММА и агитирует своих коллег за введение второго обязательного взвешивания в день боя, на котором вес бойцов не может превышать контрактный вес боя больше, чем на определенную величину и ввести санкции за нарушение этого норматива. В прошлом году Фостер предлагал ограничение в размере 10 процентов от лимита весовой категории. (На фото британский боксер Райан Гарнер, который уложился в лимит на взвешивании 17 мая, но затем упал в обморок, не успев сойти со сцены).

На прошлой неделе Фостер, который также является главой медицинского комитета Ассоциация боксерских комиссии США (ABC), сделал соответствующий доклад на съезде Североамериканской боксерской федерации (NABF), где присутствовало несколько членов правления WBC.

«Реформа взвешивания назревает, — цитирует Фостера the Los Angeles Times. — Мы либо сформулируем ее условия и обсудим ее самостоятельно, либо что-то [нехорошее] произойдет, и кто-то другой сделает это».

Спортивная комиссия Калифорнии начала собирать данные о весе боксеров и бойцов ММА утром в день боя в 2016 году, и их исследование показывает, что 635 боксеров из 1594 и 598 бойцов ММА из 1178 восстанавливали более 8% от веса, показанного ими на официальном взвешивании накануне боя. И 8 процентов рассматривается исследователями, как пороговая величина, показывающая, что боец на самом деле выступает не в своей весовой категории. По словам Фостера, такая интенсивная сгонка веса, с одной стороны, опасна для здоровья, так как некоторые обезвоживают себя до критических пределов, а с другой дает преимущество тем, кто восстанавливает значительную часть веса и в бою весит заметно больше соперника.

Например, чемпион WBC в полусреднем весе (66,7 кг) Шон Портер набрал почти 9 кг к моменту мартовского боя, а его соперник Йорденис Угас — 7 кг. Чемпион мира в первом полулегком весе Теренс Джон Дохэни с 55,2 кг на официальном взвешивании восстановился до 62,2 кг к моменту апрельского объединительного поединка против Дэниэла Романа. Чемпион мира в первом легчайшем весе Джервин Анкахас поднялся с 51,8 кг до 59 кг перед своим майским боем в Калифорнии. Но превзошел всех боец Bellator Дэвид Пачеко, который за сутки восстановил вес с 70,6 кг до 85 кг в январе в шоу BELLATOR 214.

«Пришло время действовать. Хотя бойцы из-за больших гонораров могут идти на большую сгонку веса, чем больше потеря веса, тем больше риск, — сказал Фостер, который намерен представить результаты исследования и рекомендации на ежегодном съезде ABC в июле. — Нужно, чтобы меня выслушали, потому что мы имеем два состязания — первое, кто лучше восстанавливает вес и лучше его сгоняет, и, второе, кто победит в бою. И взвешивание, которое не является самым опасным элементом боя, как раз становится таковым. Это стало медицинской и соревновательной проблемой, и мы должны обратить на нее внимание».

Фостер предлагает налагать штраф в размере до 20 процентов от гонорара на тех бойцов, которые очевидно выступают не своей весовой категории.