Бокс: Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой

Новости спорта: Британский суперчемпион Энтони Джошуа в субботу, 1 июня, проведет дебютный бой на американском ринге.

На знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке обладатель поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе Энтони Джошуа сразится с представителем Мексики Энди Руисом.

Ориентировочное начало – в 5:00 утра в воскресенье, 2 июня, по киевскому времени.

В Украине никто не заинтересовался трансляцией исторического для британца поединка. Увидеть прямую трансляцию из Нью-Йорка можно будет увидеть на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, "Матч! Боец" покажет весь вечер бокса в Нью-Йорке.