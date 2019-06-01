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Бокс: Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой

Бокс: Джошуа - Руис: где и когда смотреть бой
18:16 Сегодня Телеграф Обозреватель Фото: Twitter

Новости спорта: Британский суперчемпион Энтони Джошуа в субботу, 1 июня, проведет дебютный бой на американском ринге.

На знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке обладатель поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе Энтони Джошуа сразится с представителем Мексики Энди Руисом.

Ориентировочное начало – в 5:00 утра в воскресенье, 2 июня, по киевскому времени.

В Украине никто не заинтересовался трансляцией исторического для британца поединка. Увидеть прямую трансляцию из Нью-Йорка можно будет увидеть на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, "Матч! Боец" покажет весь вечер бокса в Нью-Йорке.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Бокс новости, Джон Руис.
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