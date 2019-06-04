Дебютный бой сына Ломаченко (Видео)

Сын чемпиона мира в легком весе среди профессионалов и двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко и внук легендарного уже тренера Анатолия Николаевича Ломаченко - Анатолий Ломаченко-младший дебютировал в любительском боксе. Семилетний Толя дебютный бой провел в Белгород-Днестровском Одесской области в боксерском зале "Аккерман", где воспитывался его отец.