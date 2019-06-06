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Боб Арум о поражении Джошуа: Казалось, что на ринге был другой парень

Боб Арум о поражении Джошуа: Казалось, что на ринге был другой парень
15:14 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Американский промоутер Боб Арум не понимает, как такое могло произойти с Энтони Джошуа.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум шокирован результатом чемпионского боя в супертяжелом весе между Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и Энди Руисом-младшим (33-1, 22 КО) и выразил полную уверенность, что британец проиграл из-за недооценки соперника. Слова 87-летнего промоутера приводит WBN.

«Я видел прошлые бои Энтони Джошуа, но в тот вечер казалось, что на ринге был другой парень. Я имею ввиду, что не знаю точно, готовился ли он к бою усердно. Я не могу этого понять.

Первое поражение Энтони Джошуа (Видео)

Никто не знает Энди Руиса лучше, чем я и моя компания. Мы продвигали все его бои до 2018 года. Он веселый парень, у него очень быстрые руки, но все же он не обладает тяжелым ударом и довольно полноват. Так что, я не могу понять, как он смог 4 раза отправить в нокдаун Энтони Джошуа. Возможно тут дело в недооценке. Ведь первоначально он готовился против сильного бойца Миллера, а потом, за несколько недель до боя, для него подобрали соперника, который едва ли войдет в десятку лучших на тот момент».

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Бокс, Боб Арум, Джошуа, Энди Руис.
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