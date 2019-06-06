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Промоутер: Усик готов добровольно отдать все пояса

Промоутер: Усик готов добровольно отдать все пояса
02:17 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: После отказа Усика от пояса WBC в ближайших планах отказаться еще и от WBO и IBF.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBO, IBF в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк прокомментировал отказ украинца от пояса WBC и сообщил, что от других титулов он откажется совсем скоро.

Всемирный боксерский совет согласовывал с нами этот шаг. Во время переговоров мы честно озвучили, что есть планы драться в супертяжелой весовой категории, а не в тяжелом дивизионе. И мы договорились с WBC, Усик в любой момент может выйти на бой против нового чемпиона мира в весовой категории до 90,719 кг. Подобная договоренность существует с WBA.

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– Какова вероятность, что Александр Усик отдаст еще два других пояса, которыми располагает, - Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской Федерации (IBF)?

– В ближайшее время мы откажемся и от пояса WBO, зато WBO может объявить Усика обязательным претендентом на бой против чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. А по IBF, то позиция этой организации неизвестна. Так или иначе, но Усик готов добровольно отдать все пояса. Зачем они ему нужны, если Александр намерен перейти в супертяжелую весовую категории?

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Бокс, Александр Усик, Александр Красюк.
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