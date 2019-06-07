Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring

Авторитетное издание The Ring показало обновленный рейтинг боксеров в супертяжелом дивизионе.
Теперь первую строчку занимает британский линейный чемпион Тайсон Фьюри, он сместил своего соотечественника Энтони Джошуа.
Сам же ЭйДжей после потери всех титулов теперь четвертый, а новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис замыкает тройку лучших.
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Также отметим, что на второй позиции расположился обладатель пояса чемпиона мира WBC Деонтей Уайлдер.