Скачать
Пятница, 07.06.2019
Колумбия - Украина: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2019 (U-20)
Колумбия - Украина: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2019 (U-20)
Сент-Луис обыграл Бостон в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (Видео)
Сент-Луис обыграл Бостон в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (Видео)
Нидерланды - Англия. Видео голов и обзор полуфинала Лиги наций
Нидерланды - Англия. Видео голов и обзор полуфинала Лиги наций
Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме
Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring

Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring
11:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Новоиспеченный чемпион мира Энди Руис замыкает тройку лучших.

Авторитетное издание The Ring показало обновленный рейтинг боксеров в супертяжелом дивизионе.

Теперь первую строчку занимает британский линейный чемпион Тайсон Фьюри, он сместил своего соотечественника Энтони Джошуа.

Сам же ЭйДжей после потери всех титулов теперь четвертый, а новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис замыкает тройку лучших.

Головкин - Роллс. Анонс главного боя 8 июня

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

@ringtv

Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

Также отметим, что на второй позиции расположился обладатель пояса чемпиона мира WBC Деонтей Уайлдер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нидерланды 3:1 Англия: события матча
02 СМИ: Владимир Кличко вернется на ринг, но не в 2019 году
03 Боссы Ливерпуля готовят £70 млн за Пепе
04 Свитолина сохранит место в топ-10 рейтинга WTA по итогам Ролан Гаррос-2019
05 Александр Хацкевич подписал новый контракт с Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь