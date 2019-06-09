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Бокс. Оскар Вальдес победил Джейсона Санчеса

Бокс. Оскар Вальдес победил Джейсона Санчеса
11:29 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер TopRankPR

Новости спорта: Оскар Вальдес победил Джейсона Санчеса в чемпионском бою.

Чемпион WBO в полулегком весе Оскар Вальдес защитил свой титул в шестой раз, победив 8 июня 24-летнего претендента Джейсона Санчеса. Чемпион отправил Санчеса в нокдаун в пятом раунде и в итоге победил единогласным решением судей со счетом 117-110 и 118-109 дважды.

После победы 28-летний Вальдес отметил, что может вскоре подняться в первый легкий вес, а его промоутер Боб Арум озвучил планы по организации поединка между Вальдесом и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Карлом Фрэмптоном, который недавно подписал контракт с Top Rank и ESPN.

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Бокс, Новости бокса, Оскар Вальдес.
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