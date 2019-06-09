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Головкин - Роллс: полный бой (Видео)

Головкин - Роллс: главные выводы после боя (Видео)

Головкин - Роллс: главные выводы после боя (Видео)
13:13 Сегодня Телеграф luckypunch.net Фото: Инстаграм

Новости спорта: Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) в ночь с 8 на 9 июня провел первый бой за девять месяцев.

GGG в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden добыл уверенную победу над 35-летним канадцем Стивом Роллсом (18-1, 10 КО), нокаутировав соперника в четвертом раунде.

Luckypunch.net сделал 5 выводов из этого боя.

Бой был полностью односторонним. Уверены, некоторые болельщики бокса хотели в этом поединке увидеть нечто подобное бою Джошуа – Руис. Если не по результату, то хотя бы по интриге. Однако, с первого раунда стало понятно, что это не тот случай.

Головкин - Роллс: полный бой (Видео)

Головкин вышел на поединок сверхмотивированным, проведя первый раунд так, словно он и не первый. Роллс в свою очередь, несмотря не некоторые старания, проиграл в психологии – он боялся казахстанца и с очень большой опаской шел вперед.

 
 
 
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Lights out. It felt great being back in the ring.

Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing)

Как сказал сам GGG после боя во время флеш-интервью: «Я дал ему немного поработать, ведь ему тоже нужно было себя показать». Ну да, а потом нокаутировал!

Головкин - Роллс: статистика ударов в бою

Удар никуда не делся. То, как всаживает свои удары в соперников Геннадий, наверное, мало кто еще делает в современном боксе. Роллс был просто не в состоянии своим блоком предотвращать попадания. Было такое ощущение, что казахстанец даже его не замечает.

За 9 месяцев без боев удар Головкина не куда не делся, а такое впечатление, что даже несколько посвежел (если так можно выразиться) и стал еще резче.

Форма у Головкина великолепная. А в месте с ударом посвежел и сам Головкин. Признаемся, откровенно явной руки Джонатона Бэнкса в действиях казахстанца пока мы не заметили, но то, что Головкин до боя сравнивал себя с молодым студентом и в ринге эту молодость показал, это было видно. Не хочется прям сильно расхваливать GGG, но по нему было видно, что он действительно хорошо отдохнул от бокса и даже успел за ним соскучиться.

Работа Бэнкса пока незаметна. Пока это действительно так. Геннадий действовал в целом, как и в предыдущих боях: постоянно напирая на соперника и прошивая его блок впивающимися в тело или голову ударами. Казахстанец сразу занял центр ринга и начал работать первым номером.

За четыре с половиной раунда и на фоне такого соперника судить о работе с новым тренером, наверное, и не стоит, она будет видна позже.

Впереди Канело? Во время уже вспоминавшегося нами флеш-интервью после боя, Головкин, отвечая на вопрос о дальнейших планах, сказал следующее:

Головкин после победы над Роллсом бросил вызов Канело

«Вы знаете ребята, с кем я хочу дальше боксировать, вы знаете. Если Канело нужна Big Drama Show, просто передайте ему, что я готов!».

Сауль Альварес в свою очередь в своих недавних комментариях заявлял, что будет драться с Головкиным лишь тогда, когда у того будет пояс. Однако, друзья, мы ведь все немного понимаем боксерскую кухню, правда?

Во-первых, DAZN бы просто так не подписывало GGG, не планируя такой мега-файт. И пояса для его организации могут быть не нужны, достаточно вывески о реванше. Во-вторых, любая из организаций, по версии которой Геннадий был чемпионом, легко может сделать его обязательным/официальным претендентом на один из титулов Канело.

И такие возможности можно перечислять дальше, ведь когда на кону действительно крутой мега-файт и много миллионов долларов – проблем для организации становиться все меньше.

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