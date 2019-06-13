Арум: Руис - хороший парень, но он не такого уровня боксер, как Кличко

Новости спорта: Боб Арум назвал причину поражения Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом.

Известный британский промоутер Боб Арум прокомментировал сенсационную победу Энди Руиса над теперь уже экс-чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа, вспомнив бой британца против Владимира Кличко.

По мнению Арума, причина поражения Джошуа в том, что он банально не был готов к бою. «Энди Руис - хороший парень, но он не такого уровня боксер, как Владимир Кличко». Но если Джошуа смог выжить в бою с Кличко, как, черт возьми, Руис мог победить его? На это есть только один ответ: Джошуа не был самим собой в ринге».

Ранее Энди Руис (33-1, 22 КО) назвал арену, на которой хочет провести реванш против Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).