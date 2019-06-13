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Стало известно, почему Усик отказался от боя с Поветкиным

Стало известно, почему Усик отказался от боя с Поветкиным
08:18 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Александр Усик отказался от боя с россиянином Александром Поветкиным из-за политических соображений.

Украинский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от боя с россиянином Александром Поветкиным из-за политических соображений. Украинца цитирует Youtube-канал USYK17.

"Бой между мной и Поветкиным - нереален. Это сильно переходит политическую грань. Именно из-за этого и не получиться провести данный поединок. Наши промоутеры говорили между собой об этом", - сказал Усик.

Напомним, Александр Усик уже в скором времени планирует провести дебютный поединок в тяжелом весе. Его ближайшим соперником может стать Карлос Такам.

Усик заинтересован в турнире WBSS среди супертяжеловесов

Ранее сообщалось, что промоутер Усика - Хирн заявил о начале переговоров о возвращении украинца на ринг.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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