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Кличко трогательно простился со своей самой старой болельщицей

Кличко трогательно простился со своей самой старой болельщицей
16:41 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: В Германии на 113-м году жизни умерла Лидия Смуда – самая старая болельщица легендарного украинского боксера, двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе, победителя Олимпиады-1996 Владимира Кличко.

Украинец, который лично был знаком с женщиной, опубликовал трогательный прощальный пост. «Дорогая, миссис Смуда! Я потерял одного из моих самых больших и, вероятно, самых старых поклонников: на прошлой неделе Лидия Смуда, 1906 года рождения, мирно скончалась в доме престарелых в Гамбурге.

Она знала больше деталей моих боев, чем я… Миссис Смуда дала мне несколько полезных советов и вдохновила меня на всю жизнь. С ее удивительной индивидуальностью и страстью к жизни она является настоящим примером для подражания.

«Продолжай двигаться, если ты будешь стоять на месте, ты отступишь», - сказала она мне, и, как вы знаете, с тех пор это мой девиз. За более чем 112 лет жизни она сама никогда не стояла на месте.

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Я пообещал навестить ее в день ее 120-летия - к сожалению, она не дожила до этого возраста. Сегодня я хочу выразить глубокую скорбь.

Миссис Смуда, вы действительно были движущей силой! Я никогда не забуду ваш веселый нрав».

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Лидия Смуда.
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