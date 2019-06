Кличко трогательно простился со своей самой старой болельщицей

Украинец, который лично был знаком с женщиной, опубликовал трогательный прощальный пост. «Дорогая, миссис Смуда! Я потерял одного из моих самых больших и, вероятно, самых старых поклонников: на прошлой неделе Лидия Смуда, 1906 года рождения, мирно скончалась в доме престарелых в Гамбурге.

Она знала больше деталей моих боев, чем я… Миссис Смуда дала мне несколько полезных советов и вдохновила меня на всю жизнь. С ее удивительной индивидуальностью и страстью к жизни она является настоящим примером для подражания.

«Продолжай двигаться, если ты будешь стоять на месте, ты отступишь», - сказала она мне, и, как вы знаете, с тех пор это мой девиз. За более чем 112 лет жизни она сама никогда не стояла на месте.

#RIP, dear Mrs. Smuda! I lost one of my biggest and probably oldest fans: Last week Lydia Smuda, born in 1906, died peacefully. She nearly knew more details about my fights than I did...With her amazing personality and her strong “keep living” approach, she is a true role model. pic.twitter.com/hhQavKcyGf

— Klitschko (@Klitschko) 12 июня 2019 г.