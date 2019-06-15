Уайлдер: Бой с Джошуа все еще возможен

Новости спорта: Деонтей Уайлдер рассказал о своей готовности провести бой с Энтони Джошуа.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер не исключает возможности встречи с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа, даже если он не сумеет вернуть себе пояса в матче-реванше с Энди Руисом.

«Этот бой всегда будет возможен, — сказал Уайлдер в интервью ESPN. — С моей стороны для этого нет препятствий, все зависит от Джошуа и его действий, того, как он справится с поражением. Однако даже если он снова проиграет, но решит продолжить карьеру, наш бой все равно может когда-нибудь состояться, хотя его масштабы будут совсем другими и он не будет стоять так уж высоко в списке моих приоритетов».

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