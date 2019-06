Уоррингтон и Гэлахед едва не подрались на церемонии взвешивания (Видео)

Завтра, 15 июня, в Лидсе состоится вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версии IBF в полулёгком весе Джош Уоррингтон и претендент на титул Кит Гэлахед. В преддверии поединка боксёры прошли официальную церемонию взвешивания, по итогам которой Уоррингтон оказался немного легче соперника, показав 56,9 кг, в то время как вес его соперника составил 57,0 кг.

Не обошлось на процедуре взвешивания и без конфликта. Когда бойцы проводили дуэль взглядов, они едва не подрались. Причём инициатором потасовки, судя по всему, стал Уоррингтон. Для него это будет вторая защита титула.

HEATED!!

The #WarringtonGalahad final face-off was something else!

This fight is going to be pic.twitter.com/cjV5SsJgVc

— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) 14 июня 2019 г.