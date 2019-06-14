Скачать
Пятница, 14.06.2019
Далакян - Таворнхам: результаты взвешивания (Видео)
Далакян - Таворнхам: результаты взвешивания (Видео)
Усик - второй в рейтинге чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю
Усик - второй в рейтинге чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю
Сестры Музычук потеряли шансы на победу в турнире претенденток-2019
Сестры Музычук потеряли шансы на победу в турнире претенденток-2019
Финал ЧМ-2019 U-20: пресс-конференция Петракова (Видео)
Финал ЧМ-2019 U-20: пресс-конференция Петракова (Видео)

Уоррингтон и Гэлахед едва не подрались на церемонии взвешивания (Видео)

Уоррингтон и Гэлахед едва не подрались на церемонии взвешивания (Видео)
22:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Джош Уоррингтон и Кит Гэлахед прошли процедуру взвешивания.

Завтра, 15 июня, в Лидсе состоится вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версии IBF в полулёгком весе Джош Уоррингтон и претендент на титул Кит Гэлахед. В преддверии поединка боксёры прошли официальную церемонию взвешивания, по итогам которой Уоррингтон оказался немного легче соперника, показав 56,9 кг, в то время как вес его соперника составил 57,0 кг.

Не обошлось на процедуре взвешивания и без конфликта. Когда бойцы проводили дуэль взглядов, они едва не подрались. Причём инициатором потасовки, судя по всему, стал Уоррингтон. Для него это будет вторая защита титула.

Далакян - Таворнхам: результаты взвешивания (Видео)

Видео инцидента между Джошем Уоррингтоном и Китом Гэлахедом можно посмотреть на странице Boxing on BT Sport в «Твиттере».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Видео, Новости бокса, Джош Уоррингтон, Джош Уоррингтон - Кит Гэлахед, Кит Гэлахед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко получил очередное признание от WBC
02 Майк Тайсон рассказал, как поймал жену в постели с Брэдом Питтом
03 Тренер Руиса отговаривает Джошуа от реванша
04 Генк повесил ценник на Малиновского
05 Дэвид Хэй сделал свой прогноз на бой Фьюри - Шварц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь