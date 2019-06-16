Фьюри после боя с Шварцем нацелился на Уайлдера

Новости спорта: Тайсон Фьюри рассказал, что хочет провести бой-реванш с Деонтеем Уайлдером.

Британский боксёр супертяжёлого веса Тайсон Фьюри после победы над Томом Шварцем техническим нокаутом во втором раунде заявил, что желает провести новый поединок с Деонтеем Уайлдером.

«Я пришёл сюда, чтобы получить удовольствие и развлечься, чтобы показать шоу. Надеюсь, все получили такое же удовольствие, как и я. Хочу поблагодарить ESPN за отличное шоу. Никогда раньше не видел такого промо. Рад, что присоединился к лучшей команде в мире. У нас зарезервированы даты 21 сентября и 5 октября, а в следующем году мы будем охотиться на Уайлдера, чтобы заставить его отдать мне этот пояс.

Шварц пришёл сюда, чтобы биться. Я хотел показать хорошее шоу. Я „выключил“ этого большого парня. Да, он поймал меня пару раз, но нельзя плавать, не намокнув. Я пришёл сюда получить удовольствие и не воспринимаю это слишком серьёзно. Думаю, у меня получилось сделать хорошее шоу и болельщики получили то, за что они заплатили деньги. Сегодня я буду наслаждаться победой. Потом мы договоримся о следующем бое, а затем в следующем году буду биться с Уайлдером», — цитирует Фьюри ВВС.