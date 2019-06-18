Миллер нашел позитив в своей дисквалификации

Новости спорта: Джаррелл Миллер признал, что поступил неправильно.

Американский боксер Джаррелл Миллер, дисквалицированный за употребление допинга, заявил, что принимал запрещенные препараты непреднамеренно.

"Какой из меня жулик? Это неправда. Дело в том, что у меня была травма. А я хотел хорошо подготовиться с бою с Энтони Джошуа. Поэтому пришлось применить препараты, которые помогают в восстановлении связок.

Я знаю, что поступил неправильно. Позитивный момент в том, что теперь мне известно, кто есть кто. Эта ситуация показала, кто мне друг, а кто - подлый враг", - приводит слова американца Badlefthook.