Паркер проведет бой с экс-соперником Кличко

Новости спорта: Джозеф Паркер выйдет в ринг в конце июня.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер проведет свой следующий бой в конце июня. Об этом сообщает BoxingTalk.

По информации источника, соперником новозеландца станет австралийский боксер Алекс Леапаи. Встреча состоится на вечере профессионального бокса в Провиденсе (штат Род-Айленд, США).

Сообщается, что этот бой станет дебютным для Паркера в США.

Отметим, что в 2014-м году Леапаи провел поединок за титулы WBA, WBO, IBF и IBO с Владимиром Кличко. Тогда украинец нокаутировал Алекса в пятом раунде.