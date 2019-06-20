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Отец Теофимо Лопеса обратился к Ломаченко

Отец Теофимо Лопеса обратился к Ломаченко
01:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Отец Теофимо Лопеса поделился мнением о возможном бое сына с чемпионом WBA и WBO в лёгком весе Василием Ломаченко.

Теофимо Лопес-старший заявил, что не сомневается в способности сына согнать вес перед боем.

«Супруга была диетологом Теофимо 17 лет. Она проделала отличную работу. Но теперь с ним будут работать профессионалы, необходим научный подход. Если Ломаченко или кто-то там думает, что Теофимо не сделает вес, то он сошёл с ума.

Ломаченко ничего не поможет, когда он выйдет на ринг с моим сыном. Василий делает многое для хайпа, он хочет, чтобы все думали, какой он особенный. Василий, что ты сделаешь, когда мой сын разобьёт тебе тупую голову?» — сказал отец Лопеса в интервью Fight Hub TV.

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Ранее промоутер Боб Арум заявил, что хочет организовать бой Лопеса и Ломаченко.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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