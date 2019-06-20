Ломаченко освоил бассейн в Таиланде (Фото)

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко проходит процесс восстановления, и одновременно подготовки к своему следующему бою в столице Таиланда - Бангкоке.
Ломаченко похвастался в своем Instagram аккаунте красивым видом с бассейна на столицу азиатской страны.
"Утренняя тренировка", - подписал фото Василий.
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Напомним, во время поединка против Энтони Кроллы Василий Ломаченко получил травму руки. Следующим соперником Василия Ломаченко станет Люк Кэмпбелл.
Ранее сообщалось, что Ломаченко попросил организовать бой с Кэмпбеллом в Великобритании.