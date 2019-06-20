Ломаченко освоил бассейн в Таиланде (Фото)

Новости спорта: Украинский чемпион мира Василий Ломаченко отдыхает в Таиланде.

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко проходит процесс восстановления, и одновременно подготовки к своему следующему бою в столице Таиланда - Бангкоке.

Ломаченко похвастался в своем Instagram аккаунте красивым видом с бассейна на столицу азиатской страны.

"Утренняя тренировка", - подписал фото Василий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram morning training Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 19 Июн 2019 в 11:16 PDT

Напомним, во время поединка против Энтони Кроллы Василий Ломаченко получил травму руки. Следующим соперником Василия Ломаченко станет Люк Кэмпбелл.

Ранее сообщалось, что Ломаченко попросил организовать бой с Кэмпбеллом в Великобритании.