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Руису предлагают организовать защиту чемпионских поясов в Мексике

Руису предлагают организовать защиту чемпионских поясов в Мексике
21:57 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Энди Руис может провести защиту титулов на родине.

Мексиканские спортивный власти совместно с бизнесом готовы организовать первому мексиканскому чемпиону мира в супертяжелом весе Энди Руису-младшему защиту его титулов IBF, WBA и WBO в Мексике, сообщил ESPN Deportes член национальной боксерской комиссии Мигель Торруко.

Недавно Руис побывал в Мексике, где встретился с президентом страны, а также с руководством одного из крупнейших телеканалов TV Azteca и мультимиллиардером Карлосом Слимом. Чиновники и бизнесмены понимают, что проведение в Мексике матча-реванша Руиса с бывшим обладателем этих титулов Энтони Джошуа может быть невозможно из-за закрепленных контрактом условий, но будут рады организовать Руису защиту титулов в Мексике в будущем.

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Ранее Эдди Хирн заявил, что реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом-младшим состоится в конце осени или начале зимы.

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IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
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