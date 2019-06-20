Руису предлагают организовать защиту чемпионских поясов в Мексике

Новости спорта: Энди Руис может провести защиту титулов на родине.

Мексиканские спортивный власти совместно с бизнесом готовы организовать первому мексиканскому чемпиону мира в супертяжелом весе Энди Руису-младшему защиту его титулов IBF, WBA и WBO в Мексике, сообщил ESPN Deportes член национальной боксерской комиссии Мигель Торруко.

Недавно Руис побывал в Мексике, где встретился с президентом страны, а также с руководством одного из крупнейших телеканалов TV Azteca и мультимиллиардером Карлосом Слимом. Чиновники и бизнесмены понимают, что проведение в Мексике матча-реванша Руиса с бывшим обладателем этих титулов Энтони Джошуа может быть невозможно из-за закрепленных контрактом условий, но будут рады организовать Руису защиту титулов в Мексике в будущем.

Ранее Эдди Хирн заявил, что реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом-младшим состоится в конце осени или начале зимы.