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WBO обязала Усика драться за пояс чемпиона в супертяжах

WBO обязала Усика драться за пояс чемпиона в супертяжах
08:38 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинец Александр Усик стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира WBO в супертяжах.

Всемирная боксерская организация (WBO) издала официальное постановление, в соответствии с петицией, поданной адвокатом Джоном Хорньюером, о назначении украинского чемпиона Александра Усика (16-0, 12 КО) обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом дивизионе, сообщает BoxingScene.

Это значит, что в скором времени Усик будет драться за титул. Сейчас, действующим чемпионом WBO в супертяжелом весе является мексиканец Энди Руис (33-1, 22 КО).

Руис заполучил титулы WBO, WBA, IBO и IBF 1-го июня, отправив, на тот момент, действующего чемпиона Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в технический нокаут.

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Как раз победа мексиканца стала проблемой для украинского боксера, так как ранее он подписал контракт с промоутером Джошуа Эдди Хирном, с единственной целью - встретиться с британцем, и объединить пояса.

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Победитель реванша между Руисом и Джошуа, который пройдет в конце 2019 года, и станет следующим соперником Усика.

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Бокс, WBO, Джошуа, Александр Усик, Энди Руис.
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