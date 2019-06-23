WBO обязала Усика драться за пояс чемпиона в супертяжах

Новости спорта: Украинец Александр Усик стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира WBO в супертяжах.

Всемирная боксерская организация (WBO) издала официальное постановление, в соответствии с петицией, поданной адвокатом Джоном Хорньюером, о назначении украинского чемпиона Александра Усика (16-0, 12 КО) обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом дивизионе, сообщает BoxingScene.

Это значит, что в скором времени Усик будет драться за титул. Сейчас, действующим чемпионом WBO в супертяжелом весе является мексиканец Энди Руис (33-1, 22 КО).

Руис заполучил титулы WBO, WBA, IBO и IBF 1-го июня, отправив, на тот момент, действующего чемпиона Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в технический нокаут.

Как раз победа мексиканца стала проблемой для украинского боксера, так как ранее он подписал контракт с промоутером Джошуа Эдди Хирном, с единственной целью - встретиться с британцем, и объединить пояса.

Победитель реванша между Руисом и Джошуа, который пройдет в конце 2019 года, и станет следующим соперником Усика.